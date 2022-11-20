شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين

آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الإثنين، المتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة، والخامسة حتى الرقم (200) من كشف المسافرين رقم (2022/38)، 
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الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/45) 
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وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأشارت إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

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