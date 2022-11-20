دولي

تضم مشجعي كأس العالم.. إقلاع أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى قطر

تضم مشجعي كأس العالم.. إقلاع أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى قطر
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أقلعت اليوم الأحد، أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى العاصمة القطرية الدوحة في قطر، بعد الاتفاق الأخير بتسيير رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى قطر، خلال بطولة كأس العالم.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن الطائرة كان على متنها 180 من مشجعي كرة القدم الذين اشتروا تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستبدأ الليلة. 

وأوضحت أن الطائرة تابعة لشركة (Tus Airlines) القبرصية، وطُبع عليها عبارة "صنع التاريخ" بالعبرية والعربية والإنجليزية، بجانب أعلام قطر وإسرائيل وقبرص.

وتنطلق اليوم الأحد في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لتكون أول مونديال ينظم في دولة عربية ومسلمة.

وتوافد على الدوحة مئات الآلاف من المشجعين من مختلف البلدان لحضور الحدث العالمي، في وقت سيكون فيه مئات الملايين حول العالم على موعد اليوم مع مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.

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