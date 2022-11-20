شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يتحدث لـ"استديو الوطن" عن جهود طواقمه في إخماد حريق جباليا

الدفاع المدني يتحدث لـ"استديو الوطن" عن جهود طواقمه في إخماد حريق جباليا
ضيف الاستديو المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمد بصل
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، اليوم الأحد، عن جهود طواقمهم في إخماد حريق منزل عائلة أبو ريا شمال القطاع والذي أودي بحياة 21 مواطنًا، ومدى جهوزيتهم للتعامل مع الحرائق.

وقال الرائد بصل خلال استضافته في "استديو الوطن": إن "طواقم جهاز الدفاع المدني في القطاع تعاملت مع حرائق أكبر من حريق منزل عائلة أبو ريَا"، مضيفًا أن "المؤسف بحريق منزل عائلة أبو ريَا حجم الكارثة والعدد الكبير في الضحايا".

وشدد أن "سيارات الإطفاء لم تتأخر في الوصول إلى منزل عائلة أبو ريَا، كما وطواقمنا تدخل على الحرائق بأجسادها في ظل ما نعانيه من عجز المعدات بسبب الاحتلال".

وأضاف الرائد بصل أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع ادخال كافة معدات ولوازم طواقم الدفاع المدني المستخدمة في التعامل مع الحرائق، مردفًا: "نحن كدفاع مدني نناشد العالم للضغط على الاحتلال من أجل ادخال سيارات إطفاء للقطاع".

وتابع: "يوجد داخل قطاع غزة 31 سيارة للدفاع المدني ويفترض أن تخرج جميعها من الخدمة كونها سيارات غير صالحة للعمل نظرًا لحاجتها للصيانة بشكل دوري".

وأفاد الرائد بصل بأن كل محافظة بحاجة لخمسة مراكز دفاع مدني من أجل سرعة الاستجابة، وكل مركز لديه سيارة إطفاء وسلم هيدروليكي"، متابعًا: "أدنى دولة عربية لديها معدات يمكنها السيطرة على أي حريق نحن نقول قدموا لنا الدعم مثلما الدول الأخرى".

وأكمل: "نتمنى من السائقين عدم إعاقة سير سيارة الإطفاء أو أي سيارة تقدم خدمة للمواطنين، هذا وننصح كل مواطن عند مشاهدته حريقًا الاتصال مباشرة على الرقم المجاني للدفاع المدني". 

أخبار ذات صلة

الشرطة البحرية بغزة تُصدر تحذيرًا للصيادين بشأن سمك (الأرنب السام)

الشرطة البحرية بغزة تُصدر تحذيرًا للصيادين بشأن سمك (الأرنب السام)

&#34;الصحة&#34; بغزة تبدأ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

"الصحة" بغزة تبدأ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

الهباش: لا تسامح مع الاحتلال ومقاومة العدوان واجب ديني

الهباش: لا تسامح مع الاحتلال ومقاومة العدوان واجب ديني

&#34;هيئة الأسرى&#34;: أكثر من 50 ألف طفل تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967

"هيئة الأسرى": أكثر من 50 ألف طفل تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967

الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ43 في سجون الاحتلال

الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ43 في سجون الاحتلال

مسؤول أممي يحذر من اعتداءات المستوطنين بالخليل

مسؤول أممي يحذر من اعتداءات المستوطنين بالخليل

غزة: حصيلة الوفيات والإصابات بحوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: حصيلة الوفيات والإصابات بحوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش: لا تسامح مع الاحتلال ومقاومة العدوان واجب ديني

الهباش: لا تسامح مع الاحتلال ومقاومة العدوان واجب ديني

&#34;هيئة الأسرى&#34;: أكثر من 50 ألف طفل تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967

"هيئة الأسرى": أكثر من 50 ألف طفل تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967

الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ43 في سجون الاحتلال

الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ43 في سجون الاحتلال

غزة: حصيلة الوفيات والإصابات بحوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: حصيلة الوفيات والإصابات بحوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأحد

"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأحد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الأحد

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة اليوم الأحد

طالع تفاصيل حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد

طالع تفاصيل حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد

منوعات

صبرى فواز ومدحت صالح وشيرين رضا يجتمعون فى مسلسل &#34;وبينا ميعاد&#34;

صبرى فواز ومدحت صالح وشيرين رضا يجتمعون فى مسلسل "وبينا ميعاد"

اليوم.. عرض فيلم جنيات إنيشيرين بمهرجان القاهرة السينمائي

اليوم.. عرض فيلم جنيات إنيشيرين بمهرجان القاهرة السينمائي

المطرب مسلم يعلن موعد حفله الغنائي في العراق

المطرب مسلم يعلن موعد حفله الغنائي في العراق

لبلبة: نفسي أعمل فيلم لذوي الهمم وأكون والدة أحدهم

لبلبة: نفسي أعمل فيلم لذوي الهمم وأكون والدة أحدهم

شاهد.. ممدوح موسى &#34;عمرو دياب مابيفكرش فى أي حد غير نفسه&#34;

شاهد.. ممدوح موسى "عمرو دياب مابيفكرش فى أي حد غير نفسه"

مريام فارس تخرج عن صمتها وتعلق على أغنية كأس العالك &#34;توكا تاكا&#34;

مريام فارس تخرج عن صمتها وتعلق على أغنية كأس العالك "توكا تاكا"

شاهد.. أغنية &#34;وقت شده&#34; لـ أحمد سعد تتخطى 726 ألف مشاهدة على يوتيوب

شاهد.. أغنية "وقت شده" لـ أحمد سعد تتخطى 726 ألف مشاهدة على يوتيوب

شاهد: فنان شهير يقلق جمهوره بإصابته بأكثر من 5 جلطات دماغية

شاهد: فنان شهير يقلق جمهوره بإصابته بأكثر من 5 جلطات دماغية

حماقي يحيي حفله في الـ20 من الشهر الحالي

حماقي يحيي حفله في الـ20 من الشهر الحالي

شاهد: عارض أزياء سعودي يحدث جدل بإطلالة نسائية جديدة له

شاهد: عارض أزياء سعودي يحدث جدل بإطلالة نسائية جديدة له

عربي

السيسي وبن سلمان يصلان قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

السيسي وبن سلمان يصلان قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

منظمة دولية لحقوق الإنسان تستنكر ممارسات إعلامية فرنسية ضد قطر

منظمة دولية لحقوق الإنسان تستنكر ممارسات إعلامية فرنسية ضد قطر

مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح شمال كركوك

مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح شمال كركوك

استمرار الخلافات بشأن التمويل.. تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يوماً آخر

استمرار الخلافات بشأن التمويل.. تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يوماً آخر