السيسي وبن سلمان يصلان قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الدوحة اليوم الأحد، تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022.ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح كأس العالم 2022، في تمام الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يقام على ملعب (البيت) قبل انطلاق مباراة قطر والإكوادور في الجولة الأولى من المونديال.وتحتضن مباريات البطولة ثمانية ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل أربع سنوات.وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تفاصيل حفل افتتاح البطولة العالمية، مؤكداً أن المطرب القطري فهد الكبيسي والمطرب الكوري الجنوبي جونجكوك سيغنيان أغنية "حالمون".وأشار (فيفا) إلى أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.ويشمل حفل الافتتاح برنامجاً مكوناً من سبع فقرات، يحييها فنانون عالميون تمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.وسيتواجد أيضاً سفير كأس العالم غانم المفتاح والفنانة القطرية دانا.