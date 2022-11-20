"الصحة" بغزة تبدأ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية





وأوضحت الوزارة أن الفئات المستهدفة تشمل "كبار السن فوق 60 عاما، ومرضى القلب ومرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى، ومرضى الجهاز التنفسي السفلي المزمن، والمرضى من ذوي المناعة الضعيفة".



وأضافت أنه سيتم تقديم التطعيم في عدة مراكز صحية حكومية وهي "مركز شهداء جباليا، ومركز الشيماء، ومركز شهداء الرمال، ومركز صبحة الحرازين، ومركز شهداء دير البلح، ومركز شهداء خانيونس، ومركز مسقط القرارة خانيونس، ومركز شهداء رفح"، وفق وكالة (الرأي) الحكومية.



وأشارت وزارة الصحة إلى أنه سيتم صرف اللقاح للمستشفيات للفئة المستهدفة، وهم مرضى السرطان، ومرضى غسيل الكلى، ومرضى أمراض الدم وخصوصا الثلاسيميا، مبينةً أن آلية الصرف ستتم حسب الوصفة الطبية المحررة من قبل أطباء الأوبئة ومدراء المراكز الصحية التي يوجد بها التطعيم.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، بدء حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في محافظات القطاع، والتي تستهدف الفئات الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن الإنفلونزا.