شؤون فلسطينية

الهباش: لا تسامح مع الاحتلال ومقاومة العدوان واجب ديني

الهباش: لا تسامح مع الاحتلال ومقاومة العدوان واجب ديني
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
شارك قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش على رأس وفد رسمي، في فعاليات المؤتمر الـ35 لمسلمي دول أميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.

وقال الهباش في كلمته في المؤتمر الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية في مدينة ساو باولو البرازيلية بعنوان: (مسلمو أميركا في مواجهة ظاهرة الكراهية)، على مدار يومين، لتسليط الضوء على المسائل الهامة المتعلقة بمسلمي أميركا اللاتينية في مواجهة الكراهية، "لا تسامح مع الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة العدوان واجب ديني، وحق انساني".

وأضاف أن "فلسطين أرض السلام والتعايش ومثال للأخوة الإنسانية، وخطاب الكراهية لدى الاحتلال هو سياسة دولة، وعلى لسان قادتها وأعضاء حكومتها، ومثال ذلك الإرهابي المدعو ايتمار بن غفير الذي ينادي صراحة وبشكل رسمي وعلني بالموت للعرب ويلوم جيش الاحتلال -المجرم بالأساس- بأنه لا يطلق النار مباشرة على الأطفال والنساء بهدف القتل".

وأشار إلى أن "الذي يغتصب أرضنا لا مكان له في التسامح والأخوة، وعندما ينتهي الاحتلال لن تكون هناك كراهية، ولن تكون هناك عنصرية، ولن يكون هناك ظلم ودماء".

وتابع الهباش: "دولة فلسطين على مر التاريخ ومنذ تحريرها من الاحتلال الروماني على يد الخليفة عمر بن الخطاب تمثل نموذجا للتعايش والتسامح من خلال العهدة العمرية، التي جمعت بمنتهى الإبداع والعظمة بين مكونات الجنس البشري في مدينة السلام والتعايش مدينة القدس".

يشار إلى أن الوفد الرسمي الذي ترأسه الهباش ضم كلا من: سفير دولة فلسطين في البرازيل، عميد السلك الدبلوماسي العربي في أميركا اللاتينية إبراهيم الزين، ورئيس المحكمة العليا الشرعية ماهر خضير.

وشارك في المؤتمر العديد من وزراء الأوقاف والمفتين ورجال الدين وقادة المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي، وعدد كبير من العلماء والأكاديميين وطلبة العلم.

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