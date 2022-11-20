الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ43 في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندخل الأسير نائل البرغوثي، اليوم الأحد، عامه الـ 43 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهي أطول مجموع مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة.وقال نادي الأسير: إن "البرغوثي رفض هذا العام أن يوجه رسالة في ذكرى اعتقاله، واكتفى بقوله أنّ الصمت أبلغ".وأضاف في بيان له في ذكرى اعتقال الأسير البرغوثي، "قضيةالأسير البرغوثي، تفرض العديد من التساؤلات على الحركة الوطنية الفلسطينية ومصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".وتابع نادي الأسير: "الأسير البرغوثي البالغ من العمر (65 عاماً) من بلدة كوبر/ رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها (34) عاماً بشكلٍ متواصل، وتحرر عام 2011ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014".وأكمل: "مؤخرًا عُقدت جلسة للأسير البرغوثي في المحكمة العسكرية للاحتلال، بعد أن أعادت المحكمة العليا القضية للمحكمة العسكرية التي بتت بأمر اعتقاله عام 2015، وحتّى اليوم لم يصدر قرار بشأن المطالبة بإنهاء اعتقاله".