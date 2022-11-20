تركيا تشن غارات على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية

رام الله - دنيا الوطنشنَت الطيران الحربي التركي غارات على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في جبل كراتشوك ومحطة كهرباء في محيط مدينة المالكية، شمالي شرقي الحسكة.وقالت مصادر لقناة (الميادين): إنّ "غارات تركية نُفّذت على صوامع في بلدة ظهر العرب في ريف الدرباسية، شمالي غربي الحسكة".وعلى صعيد متصل، نفّذت تركيا غارات جوية مستهدفةً مواقع لمسلحي "قسد" في ريف حلب الشمالي.كما استهدف الطيران الحربي التركي موقعاً لـ"قسد" في صوامع خفية السالم غرب ناحية عين عيسى شمال الرقة.ووفق المصادر، فإن رتلاً عسكرياً تركياً دخل ريف حلب الشمالي بعد غارات للمقاتلات التركية على مواقع قسد في ريفي حلب والرقة.من جانبها، اتّهمت "قوات سوريا الديموقراطية"، ليل السبت، تركيا بشنّ ضرباتٍ جوية على مدينة كوباني (عين العرب)، في غاراتٍ تأتي بعد أيامٍ من اتّهام أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجير عبوة ناسفة في إسطنبول بناءً على ما عدّته أوامر صدرت من كوباني.وقال المتحدث باسم "قوات سوريا الديموقراطية" فرهاد شامي إنّ كوباني، المدينة التي هزمت تنظيم الدولة، تتعرّض لقصف من طائرات الاحتلال التركي.