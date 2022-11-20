مسؤول أممي يحذر من اعتداءات المستوطنين بالخليل

رام الله - دنيا الوطنحذر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأحد، من هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالخليل.كما وأدان وينسلاند تلك الهجمات المُنفذة من قبل المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة الخليل.وحذر المسؤول الأممي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، من أن "تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تفاقم بيئة متوترة بالفعل".وكان قد وصف رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوحافي، مساء أمس، على اعتداءات وعنف المستوطنين خلال ما يسمى "احتفالات سبت حياة سارة".ووصف كوخافي ما حدث من قِبل المستوطنين "بالخطير"، مدينًا اعتدائهم على أحد جنود الاحتلال ما أدى لإصابته بجروح طفيفة.