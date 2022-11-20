كييف: هذا شرطنا للتفاوض مع موسكو





وقال في مداخلة بالإنجليزية عبر (فيديو) أمام منتدى هاليفاكس الدولي للأمن "لم نتلق أي طلب رسمي من الجانب الروسي بشأن المفاوضات".



كما أشار إلى أن أي محادثات غير مبنية على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليًا لن "تكون مقبولة".



رام الله - دنيا الوطنمع تمسك أوكرانيا بعدم التفاوض مع روسيا ما لم تنسحب قواتها من أراضيها، لا يبدو أن الحل قريب لهذا النزاع الذي طوى حتى الآن شهره التاسع.فيما أعلن فولوديمير هافريلوف، نائب وزير الدفاع الأوكراني، مساء أمس، أن قوات بلاده قد تصل إلى شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا بحلول عيد الكريسماس (25 ديسمبر) وتنهي الحرب بحلول الربيع.وقال اللواء المتقاعد إنه من الممكن أن تتدخل القوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم بحلول نهاية العام.وردا على سؤال عما إذا كانت الحرب يمكن أن تنتهي بحلول 24 فبراير – الذكرى الأولى لانطلاق النزاع- قال "لنكن واقعيين، أعتقد أن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت".لكنه أضاف أنه "يشعر أنه بنهاية الربيع ستنتهي تلك الحرب"! وفق قناة (العربية).من جهته، أكد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، أن موسكو لم تتواصل رسميًا مع بلاده، بشأن احتمال عقد محادثات سلام، لكنه أكد أنه يجب انسحاب القوات الروسية بالكامل قبل حصول أي مفاوضات.