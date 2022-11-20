"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق اليوم الأحد

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بغزة، حالة الطرق على كافة المحاور لصباح اليوم الأحد.وأفادت المرور بوجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت عن وجود سوق الشيخ زايد في محافظة شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.وتابعت المرور: "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100".وأكملت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00970594100640".