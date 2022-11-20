الأمين العام للأمم المتحدة: "COP 27" فشل في وضع خطة لخفض الانبعاثات





وفرضت مسألة الخسائر والأضرار نفسها في صلب النقاشات أكثر من أي وقت مضى، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت باكستان ونيجيريا. أدرجت في جدول الأعمال الرسمي في اللحظة الأخيرة بسبب تحفظ الدول الغنية منذ فترة طويلة على إنشاء صندوق مكرس لها.



من بين وسائل التمويل الممكنة، إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار، وهو مطلب أساسي للدول النامية التي تكتلت حول هذا الملف. ستحدد لجنة خاصة ترتيبات تطبيق القرار والصندوق، من أجل إقرارها خلال مؤتمر الأطراف المقبل (COP 28) في الإمارات نهاية 2023.