الكازاخستانيون يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية

رام الله - دنيا الوطنتوجّه الناخبون الكازاخستانيون، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها منذ الساعة السابعة صباحا لاستقبال نحو 12 مليون ناخب لاختيار رئيس للبلاد.ويتنافس بهذه الانتخابات ستة مرشحين، بينهم امرأتان، وهم: قاسم جومارت توقاييف الرئيس الحالي، وميرام كاجييكن، وجيجولي دايراباييف، وكاراكات أبدين، وسلطانات تورسينبيكوفا، ونورلان أوسباييف.وبحسب لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية كازاخستان، فإن عدد مراكز الاقتراع 10101 مركز في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى 68 مركزا للاقتراع في 53 دولة بالخارج.وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الكازاخستاني، أخيرا، فإن فترة الرئاسة للرئيس الفائز ستكون لمدة 7 سنوات ولمرة واحدة، حيث لا يجوز للرئيس الفائز الترشح مرة أخرى للرئاسة فيما كانت في السابق لمدة 5 سنوات ويحق للمترشح الاستمرار لفترتين رئاسيتين في حال إعادة انتخابه.وسيتم إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء ليصار بعدها إلى البدء بعملية الفرز.