طالع تفاصيل حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 21-14 21-16 21-14 بيت لحم 21-14 21-16 21-14 رام الله والبيرة 20-13 20-15 20-13 طولكرم 24-18 24-20 24-18 نابلس 23-16 23-18 23-16 قلقيلية 24-18 24-20 24-18 جنين 27-18 27-20 27-18 سلفيت 21-14 21-16 21-14 طوباس 28-18 28-20 28-18 روابي 23-16 23-16 23-16 الخليل 20-13 20-15 20-13 غزه 25-19 25-21 25-19 أريحا 30-22 30-24 30-22 خانيونس 25-19 25-21 25-19 الأغوار الشمالية 28-20 28-22 28-20 رفح 26-18 26-20 26-18

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: