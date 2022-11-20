(عرين الأسود): استدرجنا قوة خاصة لكمين محكم بنابلس ونحذر المواطنين من خطورة كاميرات المراقبة

أصدرت مجموعة (عرين الأسود)، ليلة السبت، بيانًا صحفيًا، أعلنت فيه استدراجها قوة خاصة إسرائيلية داخل البلدة القديمة لإيقاعها بكمين محكم من إطلاق للنار وتفجير العبوات الناسفة نحوها.





ودعت مجموعة (عرين الأسود)، المواطنين إلى تجنّب تصويرالمقاومين وتداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحذّرتهم من خطورة وجود كاميرات المراقبة التي يتسخدمها الاحتلال لتتبّع تحركاتهم.





وفيما يلي نص البيان كما نشرته مجموعة (عرين الأسود) عبر قناتهم الرسمية على (تليجرام):





قامت مجموعة عرين الأسود فجر يوم السبت بإستدراج قوة إسرائيلية خاصة لداخل البلدة القديمة ظنا منها أنها ستصطاد صيدا ثمينا من قادة العرين الغير معروفين لعامة الناس ولكن حدث ماخطط له جند العرين وبعد دخول القوة الخاصة إستدعت عشرات الآليات منذ أن شعرت أنها وقعت بكمين وبوغتت القوة بإطلاق نار كثيف وتفجير عبوات ناسفة من ثلاث محاور ورد الله جند الضلال بغيظهم مهزومين بحسرتهم وهنا وإذ نوجه تحية إجلال وإكبار وعز الى كل مقاتل من كتيبة بلاطة أو من فصائلنا المغوارة الذين شاركوا في هذه المعركة ونوجه تحية إجلال وإكبار الى كل مواطن يسهر وكله خوف وحرص على المقاومين ونقول لكم إن مجموعة عرين الأسود تتعامل مع المحتل بتكتيك مختلف فقد أخفت قادتها وجندها ومعلومات الإحتلال عن العرين إنقطعت ولا يعلم الإحتلال ولا معاونيه أي معلومة عن العرين لذلك نناشدكم بالله ونستحلفكم بعدم تداول أي صورة لأي مقاوم على وسائل التواصل الإجتماعي أو حتى على الوسائل الخاصة وعدم تصوير أي مقاوم ونناشدكم بالله يا مواطنينا الأعزاء يا تاج رؤوسنا يادرعنا الواقي يا حاضنتنا الطاهرة داخل البلدة القديمة أو خارجها ونعلم أنكم كلكم حرص علينا قبل أن تحرصوا على بيوتكم وأموالكم ولكن كاميرات المراقبة أصبحت سيفا مسلطا على رقاب أبنائكم وأحبابكم من المقاومين فانتم لا تعلمون مانعلم من وسائل الإحتلال لإختراق هذه الكاميرات ومتابعة تحركات المقاومين دون جهد كلنا أمل أن تتعاونوا مع المقاومة بهذا الموضوع الذي كلفنا الكثير الكثير ونقول لكم أهلنا في مدينة جبل النار وأهلنا في الضفة الغربية والداخل وقطاع غزة والمنفى عرينكم بألف خير مادمتم بخير ومعنويات مقاتليه تناطح السحاب مادمنا نرى الأمل في عيونكم فإطمئنوا فوالله الذي أحق الحق سنقاتل حتى آخر مقاتل وآخر طلقة وآخر قطرة دم فأرواحنا فداء لطفلٍ من أطفالكم لأعراضكم أرواحنا فداءاً لكراماتكم نموت جميعا وتبقى جباهكم مرفوعة وأعلامكم خفاقة لا تنكس بإذن الله مادام في العرين رجال .





رام الله - دنيا الوطن