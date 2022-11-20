شؤون فلسطينية

(عرين الأسود): استدرجنا قوة خاصة لكمين محكم بنابلس ونحذر المواطنين من خطورة كاميرات المراقبة

(عرين الأسود): استدرجنا قوة خاصة لكمين محكم بنابلس ونحذر المواطنين من خطورة كاميرات المراقبة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مجموعة (عرين الأسود)، ليلة السبت، بيانًا صحفيًا، أعلنت فيه استدراجها قوة خاصة إسرائيلية داخل البلدة القديمة لإيقاعها بكمين محكم من إطلاق للنار وتفجير العبوات الناسفة نحوها.

ودعت مجموعة (عرين الأسود)، المواطنين إلى تجنّب تصويرالمقاومين وتداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحذّرتهم من خطورة وجود كاميرات المراقبة التي يتسخدمها الاحتلال لتتبّع تحركاتهم.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته مجموعة (عرين الأسود) عبر قناتهم الرسمية على (تليجرام):

قامت مجموعة عرين الأسود فجر يوم السبت بإستدراج قوة إسرائيلية خاصة لداخل البلدة القديمة ظنا منها أنها ستصطاد صيدا ثمينا من قادة العرين الغير معروفين لعامة الناس ولكن حدث ماخطط له جند العرين وبعد دخول القوة الخاصة إستدعت عشرات الآليات منذ أن شعرت أنها وقعت بكمين وبوغتت القوة بإطلاق نار كثيف وتفجير عبوات ناسفة من ثلاث محاور ورد الله جند الضلال بغيظهم مهزومين بحسرتهم وهنا وإذ نوجه تحية إجلال وإكبار وعز الى كل مقاتل من كتيبة بلاطة أو من فصائلنا المغوارة الذين شاركوا في هذه المعركة ونوجه تحية إجلال وإكبار الى كل مواطن يسهر وكله خوف وحرص على المقاومين ونقول لكم إن مجموعة عرين الأسود تتعامل مع المحتل بتكتيك مختلف فقد أخفت قادتها وجندها ومعلومات الإحتلال عن العرين إنقطعت ولا يعلم الإحتلال ولا معاونيه أي معلومة عن العرين لذلك نناشدكم بالله ونستحلفكم بعدم تداول أي صورة لأي مقاوم على وسائل التواصل الإجتماعي أو حتى على الوسائل الخاصة وعدم تصوير أي مقاوم ونناشدكم بالله يا مواطنينا الأعزاء يا تاج رؤوسنا يادرعنا الواقي يا حاضنتنا الطاهرة داخل البلدة القديمة أو خارجها ونعلم أنكم كلكم حرص علينا قبل أن تحرصوا على بيوتكم وأموالكم ولكن كاميرات المراقبة أصبحت سيفا مسلطا على رقاب أبنائكم وأحبابكم من المقاومين فانتم لا تعلمون مانعلم من وسائل الإحتلال لإختراق هذه الكاميرات ومتابعة تحركات المقاومين دون جهد كلنا أمل أن تتعاونوا مع المقاومة بهذا الموضوع الذي كلفنا الكثير الكثير ونقول  لكم أهلنا في مدينة جبل النار وأهلنا في الضفة الغربية والداخل وقطاع غزة والمنفى عرينكم بألف خير مادمتم بخير ومعنويات مقاتليه تناطح السحاب مادمنا نرى الأمل في عيونكم فإطمئنوا فوالله الذي أحق الحق سنقاتل حتى آخر مقاتل وآخر طلقة وآخر  قطرة دم فأرواحنا فداء لطفلٍ من أطفالكم لأعراضكم أرواحنا فداءاً لكراماتكم نموت جميعا وتبقى جباهكم مرفوعة وأعلامكم خفاقة لا تنكس بإذن الله مادام في العرين رجال .

أخبار ذات صلة

وفد قيادي من &#34;الديمقراطية&#34; يقدم واجب العزاء بشهداء عائلة أبو ريا

وفد قيادي من "الديمقراطية" يقدم واجب العزاء بشهداء عائلة أبو ريا

وفد قيادي من &#34;النضال الشعبى الفلسطينى&#34; يقدم واجب العزاء بشهداء عائلة أبو ريا

وفد قيادي من "النضال الشعبى الفلسطينى" يقدم واجب العزاء بشهداء عائلة أبو ريا

في اليوم العالمي للطفل.. النضال الشعبي تدعو لتوفير الحماية لأطفال فلسطين ومحاسبة الاحتلال

في اليوم العالمي للطفل.. النضال الشعبي تدعو لتوفير الحماية لأطفال فلسطين ومحاسبة الاحتلال

بالصور: فلسطين حاضرة بفعاليات كأس العالم في قطر

بالصور: فلسطين حاضرة بفعاليات كأس العالم في قطر

(حماس) تعلّق على اعتداءات المستوطنين بالخليل اليوم

(حماس) تعلّق على اعتداءات المستوطنين بالخليل اليوم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين غرب الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين غرب الخليل

إطلاق اسم &#34;دولة فلسطين&#34; على أحد أهم شوارع مدينة أرجنتينية

إطلاق اسم "دولة فلسطين" على أحد أهم شوارع مدينة أرجنتينية

&#34;التربية&#34;: استهداف الاحتلال لأطفال فلسطين متواصل ويتطلب تدخلا أممياً

"التربية": استهداف الاحتلال لأطفال فلسطين متواصل ويتطلب تدخلا أممياً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

في اليوم العالمي للطفل.. النضال الشعبي تدعو لتوفير الحماية لأطفال فلسطين ومحاسبة الاحتلال

في اليوم العالمي للطفل.. النضال الشعبي تدعو لتوفير الحماية لأطفال فلسطين ومحاسبة الاحتلال

(حماس) ترحّب بقرار الأمم المتحدة الداعم لحق شعبنا في تقرير المصير

(حماس) ترحّب بقرار الأمم المتحدة الداعم لحق شعبنا في تقرير المصير

مجدلاني يدعو لمزيد من التعاون في مجال التدخلات الخاصة بحماية النساء من العنف

مجدلاني يدعو لمزيد من التعاون في مجال التدخلات الخاصة بحماية النساء من العنف

(كشف جوازات مصرية جديد).. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

(كشف جوازات مصرية جديد).. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أبو هولي مترحماً على ضحايا الحريق: &#34;قلوبنا ممتلئة بالحزن من هول الفاجعة&#34;

أبو هولي مترحماً على ضحايا الحريق: "قلوبنا ممتلئة بالحزن من هول الفاجعة"

توتر شديد في سجن النقب عقب اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى

توتر شديد في سجن النقب عقب اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى

المطران حنا: المقدسات تقتحم والعالم يشاهد دون تحرك

المطران حنا: المقدسات تقتحم والعالم يشاهد دون تحرك

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني إسرائيلي

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني إسرائيلي

منوعات

شاهد: فنان شهير يقلق جمهوره بإصابته بأكثر من 5 جلطات دماغية

شاهد: فنان شهير يقلق جمهوره بإصابته بأكثر من 5 جلطات دماغية

حماقي يحيي حفله في الـ20 من الشهر الحالي

حماقي يحيي حفله في الـ20 من الشهر الحالي

شاهد: عارض أزياء سعودي يحدث جدل بإطلالة نسائية جديدة له

شاهد: عارض أزياء سعودي يحدث جدل بإطلالة نسائية جديدة له

شاهد: عبير سندر تظهر بإطلالة جذابة بالحجاب

شاهد: عبير سندر تظهر بإطلالة جذابة بالحجاب

فريال يوسف وانتصار وعابد عنانى ينضمون لمسلسل &#34;توحة&#34; مع علا غانم

فريال يوسف وانتصار وعابد عنانى ينضمون لمسلسل "توحة" مع علا غانم

شاهد: ملحن شهير يهاجم محمد رمضان بتهمة السرقة

شاهد: ملحن شهير يهاجم محمد رمضان بتهمة السرقة

شاهد: أجواء حماسية لشاب يتقدم لفنانة شهيرة لخطبتها على الهواء مباشرة

شاهد: أجواء حماسية لشاب يتقدم لفنانة شهيرة لخطبتها على الهواء مباشرة

هالة صدقي تعلق للمرة الأولى على قرار الطلاق النهائي بحقها

هالة صدقي تعلق للمرة الأولى على قرار الطلاق النهائي بحقها

شاهد: لبلبة تكشف عن فعل جريئ قامت به تسبب بطردها من المنزل

شاهد: لبلبة تكشف عن فعل جريئ قامت به تسبب بطردها من المنزل

أحمد حلمى يحمل منى ذكى فى عيد ميلادهما.. &#34;كل سنه واحنا طيبين&#34;

أحمد حلمى يحمل منى ذكى فى عيد ميلادهما.. "كل سنه واحنا طيبين"

عربي

منظمة دولية لحقوق الإنسان تستنكر ممارسات إعلامية فرنسية ضد قطر

منظمة دولية لحقوق الإنسان تستنكر ممارسات إعلامية فرنسية ضد قطر

مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح شمال كركوك

مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح شمال كركوك

استمرار الخلافات بشأن التمويل.. تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يوماً آخر

استمرار الخلافات بشأن التمويل.. تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يوماً آخر

سوريا: مقتل أربعة جنود في قصف إسرائيلي على بانياس

سوريا: مقتل أربعة جنود في قصف إسرائيلي على بانياس