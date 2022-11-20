حزب الشعب الفلسطيني ينعى شهداء حريق جباليا

رام الله - دنيا الوطننعى حزب الشعب الفلسطيني، بمزيدٍ من الحزن والأسى شهداء شعبنا الذين قضوا نتيجة الحريق الذي نشب في أحد المباني السكنية في مخيم جباليا ونتج عنه فاجعة أدت لاستشهاد أكثر من عشرين شهيداً وشهيدة وعدد كبير من المصابين بعضهم في حالة الخطر.ودعا الحزب في بيان صدر عنه الليلة؛ إلى التعاضد وتكاتف الجهود من أجل تضميد جراح شعبنا الناتجة عن هذه الفاجعة الإنسانية والوطنية؛ وتقديم يد العون لكل المتضررين.وفي ختام بيانه تقدم الحزب بأسمى مشاعر العزاء إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وإلى ضرورة اسناد عائلات ضحايا الفاجعة والتضامن معهم في هذا المصاب الجلل الذي ألم بمخيم جباليا وكل شعبنا.