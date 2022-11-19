وفد قيادي من "الديمقراطية" يقدم واجب العزاء بشهداء عائلة أبو ريا

رام الله - دنيا الوطنأمَّ وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يتقدمهم عضو مكتبها السياسي ومسؤولها في قطاع غزةصالح ناصر، اليوم السبت، بيت عزاء عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال القطاع التي فقدت 21 شهيداً من أبنائها في حريق كبير بمنزلهم.وكان في استقبال وفد الجبهة مختار عائلة أبو ريا وصف كبير من العائلة.بدوره، قدم صالح ناصر باسم الأمين العام للجبهة الرفيق نايف حواتمة وقيادة الجبهة الديمقراطية وعموم منظماتها، واجب العزاء لعائلة أبو ريا وعلى رأسهم مختار العائلة على مصابها الكبير بعد الفاجعة التي حلت بها وأودت بحياة 21 شهيداً من أبناء العائلة.وأكد ناصر وقوف الجبهة وتضامنها الكاملين مع عائلة ابو ريا المكلومة على مصابها الجلل، معبراً عن حزنه وألمه العميقين مع العائلة المكلومة عما حل بها من مأساة .