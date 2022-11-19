وفد قيادي من "النضال الشعبى الفلسطينى" يقدم واجب العزاء بشهداء عائلة أبو ريا





حيث كان في استقبال الوفد مختار عائلة أبو ريا وعدد كبير من أبناء العائلة .



وبدوره، نقل الزق باسم الأمين العام للجبهة د.أحمد مجدلانى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المكتب السياسى واللجنة المركزية وكافة قيادات وكوادر الجبهه التعازى لعائلة أبوريا بمصابهم الجلل والفاجعة التى ألمت بهم والتى راح ضحيتها 21 شهيد من العائلة جراء الحريق فى منزلهم ، ووقوف الجبهة وتضامنها الكاملين مع عائلة ابو ريا المكلومة على مصابها الجلل، معبراً عن حزنه وألمه العميقين مع العائلة المكلومة عما حل بها من مأساة.











وبدوره، نقل الزق باسم الأمين العام للجبهة د.أحمد مجدلانى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المكتب السياسى واللجنة المركزية وكافة قيادات وكوادر الجبهه التعازى لعائلة أبوريا بمصابهم الجلل والفاجعة التى ألمت بهم والتى راح ضحيتها 21 شهيد من العائلة جراء الحريق فى منزلهم ، ووقوف الجبهة وتضامنها الكاملين مع عائلة ابو ريا المكلومة على مصابها الجلل، معبراً عن حزنه وألمه العميقين مع العائلة المكلومة عما حل بها من مأساة.

رام الله - دنيا الوطنقدم مساء اليوم السبت وفد قيادي من جبهة النضال الشعبى الفلسطينى التعازى لعائلة أبوريا فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة والتى فقدت نتيجة الحريق فى منزلها 21 شهيد من أبنائها ، يرأس الوفد محمود الزق عضو المكتب السياسى للجبهة وعضو المجلس المركزى الفلسطيني إلى جانب أنور أبومور عضو المكتب السياسى للجبهة وسكرتير ساحة قطاع غزة وعدد من أعضاء اللجنة المركزية وكوادر الجبهة .