كوخافي يصف اعتداءات المستوطنين في الخليل بـ"الخطيرة"

رام الله - دنيا الوطنعقّب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوحافي، مساء اليوم، على اعتداءات وعنف المستوطنين خلال ما يسمى "احتفالات سبت حياة سارة".ووصف كوخافي ما حدث من قِبل المستوطنين "بالخطير"، مدينًا اعتدائهم على أحد جنود الاحتلال ما أدى لإصابته بجروح طفيفة.ومن جانبه، ادّعى غانتس في تغريدة له عبر (تويتر)، أن قواته عملت بحزم لمنع وقوع إصابات أو مهاجمة الممتلكات، واصفًا المستوطنين الذين شاركوا في الهجمات ضد قواته والفلسطينيين بـ "المتطرفين".وقد شارك ما يُقارب 30 ألف مستوطن في ما يسمى بـ "احتفالات سبت حياة سارة".