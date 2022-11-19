(حماس) تعلّق على اعتداءات المستوطنين بالخليل اليوم

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، وقوفهاإلى جانب أصحاب البيوت المعتدى عليها من أهالي الخليل، والجرحى والمعتقلين الذين تقدّموا الصفوف للدفاع عن حرمة المدينة والتصدي لعربدة المستوطنين وهمجيتهم.وقالت الحركة في بيان لها، إننا: "نحيي أهلنا وثوار شعبنا الذين انتفضوا طوال اليوم، لصدّ اعتداءات المستوطنين الهمجية ومسيراتهم الاستفزازية التي جابت عدداً من شوارع مدينة الخليل وأحيائها بحماية قوات الاحتلال".وتابعت أنّ: "استبسال أهلنا في تل الرميدة وشارع الشهداء وبئر السبع وباب الزاوية، واستنفارهم للدفاع عن المدينة يبعث برسالة للعدو ومستوطنيه بأننا متجذّرون في الأرض، ومستعدون لحمايتها والذود عنها مهما بلغت التضحيات".