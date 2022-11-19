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شؤون فلسطينية

إطلاق اسم "دولة فلسطين" على أحد أهم شوارع مدينة أرجنتينية

إطلاق اسم "دولة فلسطين" على أحد أهم شوارع مدينة أرجنتينية
رام الله - دنيا الوطن
احتفلت بلدية مدينة "سانتا كلارا ديل مار"، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في الأرجنتين، بإطلاق اسم "دولة فلسطين" على أحد شوارعها الرئيسية بالتزامن مع الذكرى الـ 34 لإعلان الاستقلال.

ونُظم الاحتفال في الشارع الذي زين بالأعلام الفلسطينية والأرجنتينية، وثبتت فيه لوحات تحمل اسم "دولة فلسطين" على جميع المفترقات والطرق التي تتقاطع معه.

واستهل الحفل بالنشيدين الوطنيين الأرجنتيني والفلسطيني، تبعها كلمة لعمدة المدينة خورخي باريدي، عبر فيها عن فخره بأن يكون هذا الحدث خلال ولايته، وعن سعادته بتنظيم هذا الحفل لإطلاق اسم دولة فلسطين على أحد أهم شوارع المدينة والذي يمتد من شاطئ المدينة السياحي ليصل الى الطريق العام الذي يربط المدينة بالعاصمة بوينس آيرس.

وأكد أن الموافقة على مشروع القرار بتسمية الشارع قد تم بالإجماع من قبل أعضاء المجلس البلدي، مما يعبر عن تضامن مواطني المدينة ومجلسها مع نضال الشعب الفلسطيني الذي يواجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم الحفل بقص شريط افتتاح شارع دولة فلسطين، ورفع الستار عن لوحة تحمل العلمين الأرجنتيني والفلسطيني واسم الشارع.

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