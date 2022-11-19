الخليل: الشرطة تكشف ملابسات جرائم ابتزاز وتصوير بالإكراه عبر تطبيق (تِندَر) للتعارف



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها المباحث العامة تعلقت جميعها بقيام مجهولين باستدراجهم لبلدة صوريف عن طريق تطبيق (تِندَر) للتعارف ومن ثم قيام المشتبه فيه بالإعتداء عليهم وتصويرهم وهم عراة وسرقتهم وإبتزازهم مالياً مقابل عدم نشر هذه الصور. على الفور باشرت المباحث العامة وبالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة المشتبه فيهم .



وأضاف ارزيقات، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والادلة المتعلقة بهذه الجرائم فقد تمكنت المباحث العامة وبعد عملية رصد ومتابعة من إلقاء القبض على شخصين من المشتبه فيهم.

وأكد ارزيقات، التحفظ على المقبوض عليهما وضبط عدد من الأدوات المستخدمة في عملية الإبتزاز والتصوير لحين عرضهما على النيابة العامة.





رام الله - دنيا الوطنتمكنت المباحث العامة، اليوم الخميس، في عملية نوعية من إلقاء القبض على شخصين لضلوعهما بعدد من جرائم الابتزاز الأخلاقي والتصوير بالإكراه والسرقة ببلدة صوريف قضاء الخليل.