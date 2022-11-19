شؤون فلسطينية

(حماس) ترحّب بقرار الأمم المتحدة الداعم لحق شعبنا في تقرير المصير

(حماس) ترحّب بقرار الأمم المتحدة الداعم لحق شعبنا في تقرير المصير
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لحقّ شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، الذي تم التصويت عليه بالأغلبية أمس الجمعة.

وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي، إن"ذلك خطوة مهمّة في الاتجاه الصحيح انتصاراً لعدالة قضيتنا الوطنية، وتأكيداً على فشل كل المحاولات الرّامية إلى تغييب وشطب القضية الفلسطينية".

وثمّن طه دور ومواقف كل الدول التي صوّتت لصالح القرار، داعيا الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة إلى ترجمة هذا القرار عملياً على أرض الواقع، بوقف جرائم الاحتلال في التهجير والتهويد والاستيطان، وتمكين شعبنا من الدفاع عن نفسه وتعزيز نضاله لتحرير أرضه وتقرير مصيره.

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