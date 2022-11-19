دولي

في زيارة غير معلنة.. رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى العاصمة كييف

في زيارة غير معلنة.. رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى العاصمة كييف
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، وصول  رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة.

وقال زيلنسكي، إنني "ناقشت مع رئيس الوزراء البريطاني أهم القضايا بالنسبة للبلدين وللأمن العالمي".

وتابع أن: "المملكة المتحدة تشارك في إرساء السلام  وسنعمل على جوانب مختلفة مع رئيس الوزراء البريطاني".

ولفت زيلنسكي أن "الهجمات الروسية تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا".

بدوره، قال  رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "بريطانيا تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني تتضمن دفاعات جوية".

ولفت إلى أن الحزمة تتضمن 125 وحدة مدفعية مضادة للطائرات وتقنيات لمواجهة المسيرات الإيرانية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أن بريطانيا ستساعد أوكرانيا على إخراج الحبوب وتصديرها.

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