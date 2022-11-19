مجدلاني يدعو لمزيد من التعاون في مجال التدخلات الخاصة بحماية النساء من العنف

ووصف مجدلاني علاقة الوزارة والصندوق بالعلاقة الاستراتيجية الممتدة والتي تم خلالها التعاون وتقديم الدعم لفئتي الشباب والنساء والفتيات اللواتي يتعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي إضافة لدعم الوزارة في رفع قدرات العاملين في مجال الحماية من العنف.

واستعرض د. مجدلاني أبرز التطورات على صعيد تطوير البنية التشريعية وأبرزها قانون حماية الأسرة من العنف والذي يشكل جزءاً من التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية.ولفت د. مجدلاني إلى ضرورة التعاون في مجال التدخلات الخاصة بحماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي اضافة للتدخلات الخاصة بكبار السن وإعداد نظام خاص بالرعاية المنزلية لكبار السن وللاشخاص ذوي الاعاقة. ودعا الوزير إلى مزيدٍ من التعاون على صعيد التوعية حول قانون حماية الأسرة من العنف التي تواصل الوزارة العمل بالتعاون مع وشركائها على اقراره اضافة لضمان وصول التوعية وخدمات الصحة الانجابية والجنسية لكافة أفراد الاسرة من (كبار السن والمراهقين والشباب و ذوي الإعاقة) بما يضمن تنظيم النسل ومحاربة ظاهرة التزويج المبكر وتبعاته.واكد د. مجدلاني على أهمية الشراكة بين الطرفين لتنفيذ المزيد من البرامج والتدخلات التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة كما تقدم بالشكر لبرنامج UNFPA وعملهم المثمر خلال السنوات الماضية حيث تم تحقيق العديد من الانجازات من خلال برامج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الشباب.من جانبه، شكر ألين الوزارة على جهودها المبذولة لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة، والتي تصب في إحداث التنمية المستدامة مؤكداً مواصلة التعاون والشراكة لتطوير الخدمات المقدمة للفئات المهمشة .وشارك في اللقاء كل من وكيل الوزارة عاصم خميس والوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان.