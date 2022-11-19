شؤون فلسطينية

(كشف جوازات مصرية جديد).. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

(كشف جوازات مصرية جديد).. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ليوم غدٍ الأحد، بالإضافة لكشف جوازات مصرية جديد.

وأوضحت أن السفر سيكون للحافلات الثانية، والثالثة، والرابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/38).

كما أعلنت عن سفر الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/45).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه. 

ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف السفر للتحميل للتحميل اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية للتحميل للتحميل اضغط هنا

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