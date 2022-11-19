شؤون فلسطينية

أبو هولي مترحماً على ضحايا الحريق: "قلوبنا ممتلئة بالحزن من هول الفاجعة"

أبو هولي مترحماً على ضحايا الحريق: "قلوبنا ممتلئة بالحزن من هول الفاجعة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجانها الشعبية في المخيمات ضحايا الحريق في منزل عائلة أبو ريا في مخيم جباليا  (تل الزعتر) شمال قطاع غزة، الذي أودى بحياة 21 مواطنا.

وأعرب د. أبو هولي عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا التي سقطت في هذا الحريق المؤلم.

وتابع: قلوبنا ممتلئة بالحزن من هول الفاجعة التي اصابت وآلمت كل أبناء شعبنا الفلسطيني .

واكد د. أبو هولي وقوف الدائرة ولجانها الشعبية الى جانب الاسر المكلومة التي فقدت أبنائها في هذا المصاب الجلل، وتقديم المساندة والدعم لهم .

 ودعا د. أبو هولي اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة وأبناء شعبنا في المشاركة في تشييع جثامين الضحايا، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وحزن العزاء.

أخبار ذات صلة

توتر شديد في سجن النقب عقب اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى

توتر شديد في سجن النقب عقب اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى

المطران حنا: المقدسات تقتحم والعالم يشاهد دون تحرك

المطران حنا: المقدسات تقتحم والعالم يشاهد دون تحرك

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني إسرائيلي

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني إسرائيلي

بلديتا الخليل وبلفورت الفرنسية تجددان اتفاقية التوأمة

بلديتا الخليل وبلفورت الفرنسية تجددان اتفاقية التوأمة

مؤسسة سيدة الأرض تختتم أعمال مؤتمرها السنوي 15

مؤسسة سيدة الأرض تختتم أعمال مؤتمرها السنوي 15

طولكرم: الاحتلال يستولي على كاميرات المراقبة

طولكرم: الاحتلال يستولي على كاميرات المراقبة

ديوان النائب العام بغزة: تحقيقات حريق جباليا شارفت على الانتهاء وستعلن قريبًا

ديوان النائب العام بغزة: تحقيقات حريق جباليا شارفت على الانتهاء وستعلن قريبًا

الاحتلال يعقد جلسة محكمة للأسير الطفل &#34;زيدات&#34; غدًا

الاحتلال يعقد جلسة محكمة للأسير الطفل "زيدات" غدًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي مترحماً على ضحايا الحريق: &#34;قلوبنا ممتلئة بالحزن من هول الفاجعة&#34;

أبو هولي مترحماً على ضحايا الحريق: "قلوبنا ممتلئة بالحزن من هول الفاجعة"

توتر شديد في سجن النقب عقب اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى

توتر شديد في سجن النقب عقب اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى

المطران حنا: المقدسات تقتحم والعالم يشاهد دون تحرك

المطران حنا: المقدسات تقتحم والعالم يشاهد دون تحرك

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني إسرائيلي

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني إسرائيلي

بلديتا الخليل وبلفورت الفرنسية تجددان اتفاقية التوأمة

بلديتا الخليل وبلفورت الفرنسية تجددان اتفاقية التوأمة

مؤسسة سيدة الأرض تختتم أعمال مؤتمرها السنوي 15

مؤسسة سيدة الأرض تختتم أعمال مؤتمرها السنوي 15

طولكرم: الاحتلال يستولي على كاميرات المراقبة

طولكرم: الاحتلال يستولي على كاميرات المراقبة

الاحتلال يعقد جلسة محكمة للأسير الطفل &#34;زيدات&#34; غدًا

الاحتلال يعقد جلسة محكمة للأسير الطفل "زيدات" غدًا

منوعات

شاهد: فنان شهير يقلق جمهوره بإصابته بأكثر من 5 جلطات دماغية

شاهد: فنان شهير يقلق جمهوره بإصابته بأكثر من 5 جلطات دماغية

حماقي يحيي حفله في الـ20 من الشهر الحالي

حماقي يحيي حفله في الـ20 من الشهر الحالي

شاهد: عارض أزياء سعودي يحدث جدل بإطلالة نسائية جديدة له

شاهد: عارض أزياء سعودي يحدث جدل بإطلالة نسائية جديدة له

شاهد: عبير سندر تظهر بإطلالة جذابة بالحجاب

شاهد: عبير سندر تظهر بإطلالة جذابة بالحجاب

فريال يوسف وانتصار وعابد عنانى ينضمون لمسلسل &#34;توحة&#34; مع علا غانم

فريال يوسف وانتصار وعابد عنانى ينضمون لمسلسل "توحة" مع علا غانم

شاهد: ملحن شهير يهاجم محمد رمضان بتهمة السرقة

شاهد: ملحن شهير يهاجم محمد رمضان بتهمة السرقة

شاهد: أجواء حماسية لشاب يتقدم لفنانة شهيرة لخطبتها على الهواء مباشرة

شاهد: أجواء حماسية لشاب يتقدم لفنانة شهيرة لخطبتها على الهواء مباشرة

هالة صدقي تعلق للمرة الأولى على قرار الطلاق النهائي بحقها

هالة صدقي تعلق للمرة الأولى على قرار الطلاق النهائي بحقها

شاهد: لبلبة تكشف عن فعل جريئ قامت به تسبب بطردها من المنزل

شاهد: لبلبة تكشف عن فعل جريئ قامت به تسبب بطردها من المنزل

أحمد حلمى يحمل منى ذكى فى عيد ميلادهما.. &#34;كل سنه واحنا طيبين&#34;

أحمد حلمى يحمل منى ذكى فى عيد ميلادهما.. "كل سنه واحنا طيبين"

عربي

منظمة دولية لحقوق الإنسان تستنكر ممارسات إعلامية فرنسية ضد قطر

منظمة دولية لحقوق الإنسان تستنكر ممارسات إعلامية فرنسية ضد قطر

استمرار الخلافات بشأن التمويل.. تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يوماً آخر

استمرار الخلافات بشأن التمويل.. تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يوماً آخر

سوريا: مقتل أربعة جنود في قصف إسرائيلي على بانياس

سوريا: مقتل أربعة جنود في قصف إسرائيلي على بانياس

العراق: انفجار مبنى يودي بحياة تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين

العراق: انفجار مبنى يودي بحياة تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين