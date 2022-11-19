"التحرير الفلسطينية" تنعى شهداء حريق منزل أبو ريا

رام الله - دنيا الوطننعت جبهة التحرير الفلسطينية ممثلة بأمينها العام د.واصل أبو يوسف وأعضاء مكتبها السياسي ولجنتها المركزية وكوادرها في الوطن والشتات شهداء عائلة أبو ريا الذى قضوا على إثر حريق هائل نشب في منزلهم الكائن في مخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم.وقالت التحرير الفلسطينية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما حدث اليوم لعائلة أبوريا مصاب جلل وخطب جسيم أوجع قلوبنا خاصة أن أغلب الضحايا من الأطفال والنساء بعدما حاصرتهم النيران وهتكت بأجسادهم إضافة أن الحادث خلف أيضا عشرات الإصابات وتركت الناجين بلا مأوي.وطالبت التحرير الفلسطينية المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وجماهير شعبنا بالوقوف صفا واحدا إلي جانب هذه العائلة المكلومة لتجاوز هذا الحدث الأليم وتقديم المساعدة العاجلة لهم صحيا وماديا واجتماعيا ، ودعت الرفاق والرفيقات في المنطقة بالتحرك فورا من أجل تقديم يد العون والمساعدة.وتقدمت التحرير الفلسطينية بأمينها العام ومكتبها السياسي ولجنتها المركزية وأعضائها وكوادرها بأحر التعازي لآل أبو ريا ولعائلات الضحايا سائلين من المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، مع أمنيات الشفاء العاجل والسلامة التامة للمصابين.