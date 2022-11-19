المطران حنا: المقدسات تقتحم والعالم يشاهد دون تحرك

رام الله - دنيا الوطنشارك المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، في ندوة اقيمت في مدينة سان باولو البرازيلية عبر وسيلة (زووم)، حيث تحدث عن معاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال.وطالب المطران حنا، كافة الأحرار في عالمنا بضرورة أن يقفوا إلى جانب الفلسطينيين الذين يتم التآمر عليهم وعلى قضيتهم وقدسهم ومقدساتهم.وقال في كلمته إن "القضية الفلسطينية هي ليست قضية الفلسطينيين لوحدهم بل هي قضية كل إنسان حر في هذا العالم مؤمن بقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية".وأضاف المطران حنا أن ما تمر به مدينة القدس لا يمكن وصفه بالكلمات فهنالك مؤامرة غير مسبوقة تستهدف المدينة كلها بهدف تزوير تاريخها وطمس معالمها والنيل من عراقة الوجود الفلسطيني فيها.وتابع: "كل شيء فلسطيني مستهدف في مدينة القدس بما في ذلك الأوقاف المسيحية، حيث أن هناك استهدافا غير مسبوق لأوقاف مسيحية تاريخية وعريقة في منطقة باب الخليل في القدس القديمة".وأوضح المطران حنا أن "المسجد الأقصى يتعرض للاقتحامات والمستوطنون يجولون ويصولون في القدس القديمة بأسلحتهم والعالم يتفرج علينا ولا يحرك أحدا ساكنا وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن إسرائيل هي الابن المدلل لأمريكا التي تتباكى على أوكرانيا وتتناسى مآساة شعبنا".