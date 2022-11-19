بلديتا الخليل وبلفورت الفرنسية تجددان اتفاقية التوأمة

رام الله - دنيا الوطنجددت بلدية الخليل وبلدية بلفورت الفرنسية اتفاقية التعاون والتوأمة التي تربطهما، جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي ينفذها وفد من بلدية الخليل يترأسه رئيس البلدية الأستاذ تيسير أبو سنينة لبلدية بلفورت، حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية بلفورت السيد (داميين ميسلوت) وعدد من أعضاء المجلس البلدي والشخصيات الفرنسية، ويضم وفد بلدية الخليل عضو المجلس البلدي الدكتور محمد غازي القواسمي وعدد من مدراء الوحدات الإدراية ورؤساء الأقسام المختلفة في البلدية.وأكدّ أبو سنينة أهمية تجديد هذه الاتفاقية التي مضى على إبرامها عشرات السنين، لافتاً إلى العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والفرنسي، مشيراً إلى أنّ الشعب الفرنسي كان دائماً مناصراً للقضية الفلسطينية، مثنياً على جهود بلدية بلفورت في دعم ملف تسجيل بلدة الخليل القديمة على لائحة "اليونسكو" للتراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر والتي تُوجت بالنجاح، موضحاً أنّ الهدف من تجديد الاتفاقية يتمثل في تعزيز التعاون المشترك وتمكين البلديتين من تبادل الخبرات في عدة قطاعات.من جانبه، أعرب السيد (ميسلوت) عن سعادته بتجديد التعاون مع بلدية الخليل، مثمناً جهود طواقم البلديتين، مبيناً أنّ مجالات التعاون بين الطرفين ستتركز على إدارة المساحات الخضراء في المدينة وتعزيز القطاع السياحي وتطوير برامج دعم الشباب، مشيراً إلى أنّ بلدية بلفورت أعدت برنامجاً خاصاً لبلدية الخليل يتضمن عدة فعاليات سيتم تنفيذها على شرف الوفد.