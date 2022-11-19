ديوان النائب العام بغزة: تحقيقات حريق جباليا شارفت على الانتهاء وستعلن قريبًا

رام الله - دنيا الوطنقال ديوان النائب العام بغزة، إن "الجهود مستمرة لإتمام التحقيقات في حادثة حريق جباليا شمال القطاع وقد شارفت على الانتهاء".وأوضح ديوان النائب العام في حديث لإذاعة (صوت الأقصى) أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيتم الإعلان عنها وذلك قريباً جداً.وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، طالب في بيان له، بعدم نشر أي معلومات غير رسمية حول الحريق، وانتظار انتهاء لجنة التحقيق من عملها.وحذر المكتب الإعلامي أن من ينشر أي معلومات يضع نفسه تحت طائلة المسئولية القانونية، مبيناً أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية وفق الأصول ضد كل تجاوز يتم رصده.