مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح شمال كركوك

رام الله - دنيا الوطنقُتل أربعة جنود عراقيين، اليوم السبت، في هجوم مسلّح استهدف ثكنة للجيش العراقي شمال مدينة كركوك، الواقعة على بعد 255 كلم شمال العاصمة بغداد.وأوضح مسؤول عراقي لقناة (الميادين)، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الهجوم وقع في الساعة الخامسة صباحاً (02.00 بتوقيت غرينتش)، إذ جرى استهداف ثكنة للجيش العراقي قرب الطريق الواقع باتجاه ناحية قره أهنجير وروخناوه، شمال شرق مدينة كركوك، في منطقة غير بعيدة من نقطة انتشار القوات الكردية.وتشهد المنطقة من وقت لآخر نشاطاً لعناصر تنظيم الدولة، أو عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيّرة قبل أشهر.وكانت قوات الحشد الشعبي حاصرت، مطلع الشهر الجاري، مجموعة لتنظيم الدولة داخل نفق يبلغ طوله 16 كم في صحراء راوة بمحافظة الأنبار، كما وتمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر التنظيم، الذي أقرّ بوجود عدد آخر داخل وادي النخيلة في صحراء رواة.