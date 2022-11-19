معروف: بات واضحًا للجنة التحقيق ملابسات حادث حريق جباليا

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن لجنة التحقيق في حادثة حريق جباليا شارفت تقريباً على الانتهاء من عملها وبات واضحاً لديها بشكل شبه يقيني ملابسات الحادثة، وبالتالي "سنكون أمام مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل التحقيق لأبناء شعبنا".وأضاف معروف في حديث لإذاعة (صوت القدس) اليوم السبت، "أي معلومة صدرت عن الجهات المختصة بالتحقيق هي ليست مسار شك، ولا تأويل كونها خرجت عن جهة مخولة بالتحري في ظروف الحادثة، ولا مجال للتشكيك بوجود جالونات البنزين، فهذه معلومة يقينية، وأثبتتها محاضر الأدلة الجنائية، وهناك بعض عبوات البنزين لم تصل لها النيران".ولفت إلى أن "التفاصيل التي نُشرت عن الكثيرين، قابلة للصواب والخطأ، والأكثر هو عدم صحتها، ولكن المعلومة التي تعرضها الجهات المختصة بالتصريح، هي معلومات مقصودة ولا يمكن بأي حال أن تكون عفوية، ونحن لا نقبل التشكيك بمعلومات المصادر الرسمية".وشدد على أنه على الجميع ألا يعتمد على غير جهات الاختصاص المخولة بإصدار أي معلومة متعلقة بالحادثة.