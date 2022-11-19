شؤون فلسطينية

"اللجنة القطرية" توفر مكانين في غزة والضفة لعرض مباريات كأس العالم

"اللجنة القطرية" توفر مكانين في غزة والضفة لعرض مباريات كأس العالم
جانب من التجهيزات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن توفير مكانين في فلسطين لعرض مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك من منطلق حرص دولة قطر على توفير مساحات للمشجعين من الفلسطينيين لمتابعة مباريات البطولة.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن أولى هذه الأماكن في قطاع غزة سيكون بصالة الشهيد سعد صايل الواقعة وسط مدينة غزة والتي ستشهد عرض كافة المباريات في المكان الذي تم تجهيزه بشكل كامل لاستقبال العديد من المشجعين والمهتمين بهذه البطولة الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي تقام لأول مرة في دولة مسلمة.

وأضاف البيان: "في المقابل وعلى التوازي تم تجهيز صالة عرض في مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث جهّزت اللجنة قاعة أبسا الرياضية في مجمع رام الله الترويحي، لتستضيف المشجعين والمتابعين طوال فترة المونديال".

وأكدت اللجنة، أن الفعاليات في غزة والضفة، ستشهد أنشطة مختلفة تشجيعاً ودعماً للمنتخب العنابي ولدولة قطر التي استعدت لاستضافة هذه البطولة ولاستقبال ملايين المشجعين على أرضها.

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