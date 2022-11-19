معزياً بضحايا حريق جباليا.. أردوغان: الشعب التركي يشارك آلام إخوانه الفلسطينيين بحرارة

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، برقية تعزية من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بضحايا حريق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وأودى بحياة 21 شخصا.وقال الرئيس التركي في برقية التعزية "وصلني بحزن عميق خبر الحريق الذي اندلع ليلة 17 نوفمبر في مبنى بمخيم جباليا للاجئين في غزة، الذي فقد العديد من الأشخاص أرواحهم فيه، بمن فيهم النساء، والأطفال"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأوضح أن الشعب التركي في يوم الحداد هذا، يشارك آلام إخوانه الفلسطينيين بحرارة، سائلا الله عز وجل الرحمة لمن فقدوا أرواحهم، وناقلا تعازيه الصادقة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق".كما أعرب الرئيس التركي عن تمنياته الصادقة بموفور بالصحة والسعادة للرئيس عباس، والرفاهية والخير للشعب الفلسطيني الشقيق والصديق.