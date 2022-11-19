غزة "التعليم" تصدر بياناً حول إعدام الاحتلال للطفلة المسالمة وتمديد اعتقال الطفلة زيدات



تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها العدوانية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والطفولة الفلسطينية وطلبة المدارس في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.



وفي عدوان جديد أقدم الإحتلال على قتل الطفلة فلة المسالمة 15عاماً بدم بارد من خلال إطلاق النار عليها على أحد الحواجز قرب رام الله، ليرتفع عدد الشهداء الأطفال إلى أكثر من 35 منذ بدء العام الحالي.



وفي انتهاك صارخ جديد للطفولة قام الاحتلال بتمديد اعتقال الطفلة جنات زيدات من الخليل.



إن وزارة التربية والتعليم العالي في غزة تستنكر وبشدة هذا العدوان ضد الطلبة والأطفال وتطالب بما يلي، فتح تحقيق فوري في قتل الطفلة فلة المسالمة التي قتلت دون أي ذنب.



الإفراج الفوري عن الطفلة جنات زيدات، وجميع الأسرى الأطفال ودعوة المجتمع الدولي التدخل وحماية الأطفال وطلبة فلسطين، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الطفولة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم، بغزة، بياناً صحفياً حول إعدام الاحتلال الإسرائيلي للطفلة فلة المسالمة وتمديد اعتقال الطفلة جنات زيدات.وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: