غزة: نشر إحصاءات الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

ونشرت الهيئة اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي من 13 إلى 18 من تشرين الثاني/نوفمبر.





وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11389 مواطناً و97 أجنبياً، و56 من أراضي عام 48.



وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر المعبر توزعت بين 11047 مواطناً، و112 أجنبياً، و25 من أراضي عام 48، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة وأراضي عام 48.



رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة العام للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، خلال الأسبوع الماضي، بلغت 11542 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11187 وافداً.