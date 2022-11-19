الهباش: فلسطين تتقدم يومًا بعد آخر وسوف تنتصر في النهاية طال الزمان

رام الله - دنيا الوطنقال الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ان قضية فلسطين تتقدم يوماً بعد آخر وسوف تنتصر في النهاية طال الزمان أو قصر، مضيفاً ان الاحتلال والاستيطان سيزول وسوف تعود فلسطين حرة مستقلة .جاءت أقوال الهباش خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في مسجد الرحمة بمدينة ساوباولو البرازيلية، خلال زيارته الى البرازيل للمشاركة في مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، منوهًا بالانتصارات الدبلوماسية التي تحققها فلسطين على الساحة الدولية والتي كان آخرها القرار الدولي في اللجنةالرابعة بالأمم المتحدة حول الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين، بموافقة ٩٨ دولة.وأكد قاضي القضاة خلال خطبة الجمعة ان الشعب الفلسطيني مستمر في رباطه وجهاده ضد الاحتلال والاستعمار مهما بلغت التضحيات ولن يتراجع أبداً في نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .وطالب الهباش المسلمين في كافة أرجاء العالم تكثيف الدعاء لإخوانهم الفلسطينيين والدعاء لفلسطين والقدس والتأكيد على الرواية الفلسطينية الحقيقية وتعزيزها لدى الأجيال القادمة وتعريفهم بها كونها قضية المسلمين المركزية.وطالب أيضاً المسلمين بدعم مدينة القدس ومساندة أهلها في الدفاع عن الحرم القدسي الشريف أمام الهجمة الصهيونية على مقدساتنا في القدس والخليل من خلال تكثيف الزيارات للمسجد الأقصى المبارك كل حسب قدرته واستطاعته ومشاركة أخوانهمالفلسطينيين في الرباط وفي معركة الدفاع عن شرف الأمة وكرامتها .