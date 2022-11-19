عائلة أبو ريا تصدر بيانًا جديدًا للرأي العام





وشهدت بلدة جباليا شمال قطاع غزة، مساء الخميس الماضي، حدثاً مأساوياً، بوفاة 21 شخصاً من عائلة أبو رية، إثر حريق كبير شبّ في منزلهم.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت عائلة أبو ريا في قطاع غزة، بيانًا صحفيًا للرأي العام حول من تناقل أخبار غير صحيحة بشأن الحادث الأليم الذي وقع الخميس الماضي وأودي بحياة 21 شخصًا من العائلة نتيجة حريق شبَ في منزلهم شمال القطاع.وقال مختار العائلة محمد أبو ريا: إنه "لا يخفى على أحدٍ من أبناء أمتنا الإسلامية وشعبنا الفلسطيني الحادث الأليم والمصاب الجلل الذي أودى بحياة ثلة من أبناء العائلة وهم الدكتور فرج عبد العاطي أبوريا وزوجته وأبناءه وأحفاده"، وفق ما نقلته وكالة (الرأي) المحلية.وأضاف: "نرى ونسمع هنا وهناك من وسائل إعلام رسمية وغير رسمية فضلاً عن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون تصدر المشهد على حساب دماء وأرواح أبنائنا من خلال تزوير للحقائق واختلاق الأكاذيب ونشر الإشاعات".كما وطالب مختار عائلة أبو ريا، وزارة الداخلية بضرورة "ملاحقة كل من نشر أي خبر أو إشاعة عن هذا الحادث الأليم، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه استغلال دماء وأرواح أبنائنا قانونياً وشرعياً".