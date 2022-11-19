"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق لليوم السبت

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم السبت، حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية لهذا الصباح.وأفادت المرور بوجود حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت لوجود السوق الأسبوعي في محافظة رفح، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.وتابعت المرور في حال حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.وأكملت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00970594100640".