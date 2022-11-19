الأمم المتحدة تعلن موعد إبحار أول سفينة أسمدة روسية نحو إفريقيا

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تبحر أول سفينة روسية تحمل أسمدة نحو إفريقيا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك عقب تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود.جاء ذلك على لسان، في مؤتمر صحفي، تطرقت خلاله إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد اتفاق الحبوب 120 يوما اعتبارا من 19 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ريبيكا غرينسبان: إن "أول شحنة ستغادر أحد موانئ هولندا تمهيدا للتوجه إلى مالاوي، وحاليا يتم تعبئة السفينة، وجرى تحديد 21 نوفمبر موعدا لمغادرتها موزمبيق نحو مالاوي".جاء ذلك في ردها على سؤال عن الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الأوروبية عقب الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).ولفتت إلى وجود قرابة 300 ألف طن من الأسمدة في موانئ أوروبية، مؤكدة أن هذه الشحنة هامة بالنسبة لمالاوي بسبب وصول الحاجة إلى المستوى الأحمر فيها.وأعلن أردوغان على (تويتر) يوم الخميس، أنه تم تمديد اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما اعتبارا من 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.