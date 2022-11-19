زعيم كوريا الشمالية: سنردَ على التهديدات باستخدام أسلحة نووية



وبحسب ما نقلته وكالة (رويترز)، دعا إلى تطوير المزيد من الأسلحة الاستراتيجية، وتدريب الوحدات النووية التكتيكية.



واختبرت بيونج يانج صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، الجمعة، بعد فترة وجيزة من تحذيرها من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.



وقال كيم الذي شهد الاختبار مع ابنته وزوجته، إنَّ تهديدات الولايات المتحدة وحلفائها وانتهاجهم سياسة عدائية دفعت بلاده إلى "الإسراع بشكل كبير في تعزيز ردعها النووي الساحق".



وأكمل أنَّ اختبار الصاروخ الباليستي "أكد أنَّ القوة النووية لكوريا الشمالية قادرة على ردع أي تهديد نووي".



رام الله - دنيا الوطنصرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أوم، أمس الجمعة، بأنه سيستخدم الأسلحة النووية للردّ على التهديدات التي تتعرض لها بلاده.كما وتعهَّد كيم، بمواجهة التهديدات النووية الأميركية بأسلحة نووية، محذراً من أن التحركات العسكرية ضد بلاده ستؤدي إلى "التدمير الذاتي"، وفقاً لما ذكرته وكالة (الأنباء المركزية الكورية) الرسمية.