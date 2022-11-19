سوريا: مقتل أربعة جنود في قصف إسرائيلي على بانياس

رام الله - دنيا الوطنقُتل أربعة عسكريين سوريين وأصيب آخر ووقعت بعض الخسائر المادية جراء قصف إسرائيلي جوي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.وذكر مصدر عسكري لوكالة (سانا) أنه "في حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان".وأضاف المصدر للوكالة أن "العدوان أدى إلى مقتل أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".يذكر أنه قُتل عسكريان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الـ13 من الشهر الجاري جراء عدوان إسرائيلي جوي من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي.