عربي

سوريا: مقتل أربعة جنود في قصف إسرائيلي على بانياس

سوريا: مقتل أربعة جنود في قصف إسرائيلي على بانياس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قُتل أربعة عسكريين سوريين وأصيب آخر ووقعت بعض الخسائر المادية جراء قصف إسرائيلي جوي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة (سانا) أنه "في حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان".

وأضاف المصدر للوكالة أن "العدوان أدى إلى مقتل أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

يذكر أنه قُتل عسكريان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الـ13 من الشهر الجاري جراء عدوان إسرائيلي جوي من اتجاه  طرابلس الهرمل شمال لبنان على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي.

أخبار ذات صلة

العراق: انفجار مبنى يودي بحياة تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين

العراق: انفجار مبنى يودي بحياة تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين

مصر تعرب عن تعازيها لفلسطين إثر حريق مخيم جباليا

مصر تعرب عن تعازيها لفلسطين إثر حريق مخيم جباليا

بعد كسبها للرهان.. قطر تضع العالم أمام معضلة &#34;المونديال&#34; القادم

بعد كسبها للرهان.. قطر تضع العالم أمام معضلة "المونديال" القادم

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة

شاهد: الثاني خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي

شاهد: الثاني خلال أسبوع.. اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي

الكويت: تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص مدانين بالقتل

الكويت: تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص مدانين بالقتل

المبعوث الأممي إلى ليبيا يحذر من إرجاء الانتخابات

المبعوث الأممي إلى ليبيا يحذر من إرجاء الانتخابات

بمجال ملاحظة الانتخابات.. انعقاد اجتماع دوري بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة

بمجال ملاحظة الانتخابات.. انعقاد اجتماع دوري بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;مجدلاني&#34; ينعى ضحايا الحريق في مخيم جباليا

"مجدلاني" ينعى ضحايا الحريق في مخيم جباليا

حركة المقاومة الشعبية تنعى ضحايا حريق جباليا

حركة المقاومة الشعبية تنعى ضحايا حريق جباليا

رئيس البرلمان العربي يعزي قيادة وشعب فلسطين في ضحايا حريق مخيم جباليا في قطاع غزة ويصفه بالفاجعة

رئيس البرلمان العربي يعزي قيادة وشعب فلسطين في ضحايا حريق مخيم جباليا في قطاع غزة ويصفه بالفاجعة

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يعزّي بفاجعة الحريق في جباليا

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يعزّي بفاجعة الحريق في جباليا

الاحتلال يفرج عن الباحث المقدسي جمال عمرو بشروط

الاحتلال يفرج عن الباحث المقدسي جمال عمرو بشروط

&#34;المبادرة الوطنية&#34;: الحريق في منزل عائلة أبو ريا فاجعة مؤلمة لكل الشعب الفلسطيني

"المبادرة الوطنية": الحريق في منزل عائلة أبو ريا فاجعة مؤلمة لكل الشعب الفلسطيني

مركز بيلر لإدارة الأزمات يدعو لرفع الحصار عن غزة

مركز بيلر لإدارة الأزمات يدعو لرفع الحصار عن غزة

جبهة النضال الشعبي بطولكرم تندد باقتحام الاحتلال لجامعة خضوري

جبهة النضال الشعبي بطولكرم تندد باقتحام الاحتلال لجامعة خضوري

منوعات

أحمد حلمى يحمل منى ذكى فى عيد ميلادهما.. &#34;كل سنه واحنا طيبين&#34;

أحمد حلمى يحمل منى ذكى فى عيد ميلادهما.. "كل سنه واحنا طيبين"

بالصور.. مريهان حسين تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور.. مريهان حسين تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور.. حمد قلم يسخر من ميريام فارس

بالصور.. حمد قلم يسخر من ميريام فارس

بعد دخولها عالم التمثيل.. شمس الكويتية تغيير بشكل مفاجئ

بعد دخولها عالم التمثيل.. شمس الكويتية تغيير بشكل مفاجئ

بالفيديو والصور.. روبي بإطلالة محتشمة باللون الأحمر في أولى حفلاتها في الرياض

بالفيديو والصور.. روبي بإطلالة محتشمة باللون الأحمر في أولى حفلاتها في الرياض

شاهد.. ليلى علوي تشعل أجواء &#34;مهرجان القاهرة السينمائي&#34; بوصلة رقص

شاهد.. ليلى علوي تشعل أجواء "مهرجان القاهرة السينمائي" بوصلة رقص

منى أبو حمزة تحتل المركز الأول كـ أفضل شخصية إعلامية بحسب استفتاء الفن

منى أبو حمزة تحتل المركز الأول كـ أفضل شخصية إعلامية بحسب استفتاء الفن

شاهد.. هند عاكف تكشف أسباب ابتعادها عن الفن لعشر سنوات

شاهد.. هند عاكف تكشف أسباب ابتعادها عن الفن لعشر سنوات

شاهد.. إطلاق إطلاق كليب &#34;الرجل الحنين رزق&#34; بالرسوم المتحركة

شاهد.. إطلاق إطلاق كليب "الرجل الحنين رزق" بالرسوم المتحركة

شاهد.. وفاء عامر توضح سبب التأخر بتصوير &#34;العيلة دي&#34;

شاهد.. وفاء عامر توضح سبب التأخر بتصوير "العيلة دي"

عربي

العراق: انفجار مبنى يودي بحياة تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين

العراق: انفجار مبنى يودي بحياة تسعة أشخاص وإصابة 13 آخرين

مصر تعرب عن تعازيها لفلسطين إثر حريق مخيم جباليا

مصر تعرب عن تعازيها لفلسطين إثر حريق مخيم جباليا

بعد كسبها للرهان.. قطر تضع العالم أمام معضلة &#34;المونديال&#34; القادم

بعد كسبها للرهان.. قطر تضع العالم أمام معضلة "المونديال" القادم

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة

تونس: سعيّد يحذر من محاولات لإسقاط الدولة