شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صاف بوجه عام وبارداً، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 21-14 21-14 21-16 بيت لحم 21-14 21-14 21-16
رام الله والبيرة 20-13 20-13 20-15 طولكرم 24-18 24-18 24-20
نابلس 23-16 23-16 23-18 قلقيلية 24-18 24-18 24-20
جنين 27-18 27-18 27-20 سلفيت 21-14 21-14 21-16
طوباس 28-18 28-18 28-20 روابي 23-16 23-16 23-16
الخليل 20-13 20-13 20-15 غزه 25-19 25-19 25-21
أريحا 30-22 30-22 30-24 خانيونس 25-19 25-19 25-21
الأغوار الشمالية 28-20 28-20 28-22 رفح 26-18 26-18 26-20

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