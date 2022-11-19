"الإعلامي الحكومي" بغزة يصدر تحذيرًا بشأن تداول معلومات غير رسمية بقضية حريق جباليا

رام الله - دنيا الوطنطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المواطنين بعدم نشر أي معلومات غير رسمية حول الحريق، وانتظار انتهاء لجنة التحقيق من عملها، وذلك تحت طائلة المسئولية القانونيةوقال المكتب في تصريح صحفي، إنه "في ضوء التحذيرات السابقة منذ بداية فاجعة تل الزعتر بعدم نشر أو تداول إلا ما يخرج عبر الجهات الرسمية، ونظرا للتجاوزات القانونية والمهنية والأخلاقية التي تم رصدها بكثافة خلال الساعات الماضية، بنشر إشاعات وحبك روايات حول الحادث لا أساس لها وتداول مقاطع فيديو لم يثبت صحتها، فإننا في المكتب الإعلامي الحكومي نطالب الجميع بعدم نشر أي معلومات غير رسمية حول الحريق، وانتظار انتهاء لجنة التحقيق من عملها، وذلك تحت طائلة المسئولية القانونية".وشدّد على أن "النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية وفق الأصول ضد كل تجاوز يتم رصده".