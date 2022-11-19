شؤون فلسطينية

جبهة النضال الشعبى الفلسطينى تنعى شهداء حريق عائلة أبوريا بمخيم جباليا

جبهة النضال الشعبى الفلسطينى تنعى شهداء حريق عائلة أبوريا بمخيم جباليا
رام الله - دنيا الوطن
نعت جبهة النضال الشعبى الفلسطينى شهداء حريق  عائلة أبوريا بمخيم جباليا تل الزعتر شمال قطاع غزة  والذى اندلعت النيران  فى منزلهم مساء الخميس، والتى أدت الى فاجعة كبيرة بوفاة العديد من الضحايا والأصابات وبأحتراق منزلهم  وأشتعال فيه
النيران

وتتقدم الجبهه بأحر التعازى والمواساة لعائلة أبوريا بمصابهم الجلل والشفاء للمصابين  وتعلن تضامنها الكامل مع عائلة أبوريا  جراء هذا المصاب الجلل والذى أدى الى وفاة وأصابة  العشرات من أبناءها  نتيجة الحريق تلذى نشب فى منزلهم سائلين المولى عز وجل  عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم وأبناء شعبنا الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

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