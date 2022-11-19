"مجدلاني" ينعى ضحايا الحريق في مخيم جباليا

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني ، مساء اليوم الخميس، ضحايا الحريق في مخيم جباليا شمال قطاع غزةلمنزل عائلة أبو ريا جراء الحريق الذي نشب بمنزلهم في مخيم وأودى بحياة 21 فردا من أفراد الأسرة والعديد من الإصابات.وأضاف مجدلاني نعبّر عن حزننا العميق لسقوط هذا العدد من الضحايا، ونعلن التضامن الكامل مع أسرهم .وتابع نتقدم بأحر مشاعر التعزية والمواساة لعوائل الضحايا، راجين من المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.