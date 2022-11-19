حركة المقاومة الشعبية تنعى ضحايا حريق جباليا







رام الله - دنيا الوطنيتقدم الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية أبو قاسم دغمش وقيادة الحركة بكافة دوائرها ومجاهديها بأحر التعازي والمواساة من شعبنا الفلسطيني المجاهد عامة ومن عائلة أبو ريا الصابرة وعوائل الضحايا والمصابين الذين ارتقى العديد منهم ومن أبنائهم الشهداء بسبب الحريق المؤسف في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وقالت إنا: "نعرب عن تضامننا وإسنادنا مع عائلة "أبو ريا" الصابرة وجميع عوائلنا جراء هذا المصاب الجلل، ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني الذي صبر على أشد المحن سيتخطى هذه المحنة رغم ثقلها والمها العظيم" .وتابعت: "نترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله عز وجل أن يشفي الجرحى والمصابين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".