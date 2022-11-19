رئيس البرلمان العربي يعزي قيادة وشعب فلسطين في ضحايا حريق مخيم جباليا في قطاع غزة ويصفه بالفاجعة

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لقيادة وشعب دولة فلسطين في ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء الخميس، وراح ضحيته اكثر من 21 مواطناً بينهم أطفال ونساء ووصفه بالفاجعة، داعيا الله عز و جل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وأكد رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي يقف مع دولة فلسطين ويؤكد على تضامنه الكامل معها في هذا المصاب الجلل.