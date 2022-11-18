صالح ناصر: ننعى ضحايا الحريق المفجع الذي أصاب عائلة أبو ريا في مخيم جباليا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، إننا "ببالغ الحزن والأسى الشديدين، ننعى ضحايا الحريق المفجع الذي أصاب عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مساء الخميس".وتابع: "عزاؤنا لعائلة أبو ريا المكلومة ولأبناء شعبنا الفلسطيني في هذا المصاب المفجع الذي آلمنا جميعاً. الرحمة للشهداء وألهم ذويهم الصبر والسلوان ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".ودعا جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في مواكب تشييع الشهداء وبيوت العزاء وإعلان الحداد حزناً على ضحايا الحادث الأليم